"Потери будут огромные". США признали, в чем отстают от Китая

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Провели ревизию и убедились: имеющегося в распоряжении Пентагона парка авиационной техники недостаточно для потенциального вооруженного конфликта с Китаем. Нужно срочно закупать новейшие истребители и бомбардировщики — иначе подавить противника не получится, утверждают авторы совместного доклада Министерства войны и Института аэрокосмических исследований. На чем основаны их выводы — в материале РИА новости.

Полтысячи самолетов

Уже давно не секрет, что в США главным геополитическим соперником считают именно Китай. Это вторая по экономике мировая держава, первая по численности вооруженных сил, а теперь еще и лидер по количеству боевых кораблей. Пекин уже оспаривает военно-морское господство Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Американцы в то же время видят в Тайване главный центр производства полупроводников для своей высокотехнологичной промышленности и в случае чего готовы драться за этот остров.

© Министерство обороны КНР Учения армии КНР © Министерство обороны КНР Учения армии КНР

Главная сила Пентагона в гипотетической битве за Тайвань — ВВС. Да, Вашингтон планирует развернуть на первой островной цепи (Япония, Тайвань, Северные Филиппины и Борнео) сухопутные войска — мультидоменные тактические формирования, вооруженные перспективными дальнобойными ракетами. Однако это пока проект. В ближайшем будущем полагаться можно только на авиацию.

Согласно оценкам экспертов, ВВС нужны как минимум 300 перспективных истребителей F-47 шестого поколения и 200 бомбардировщиков-невидимок B-21 Raider. Ранее в Минобороны сообщали о намерении закупить 185 F-47 у компании Boeing и 100 B-21 у Northrop Grumman. Судя по всему, стремительный рост военного потенциала КНР вынудил скоординировать планы. Однако не факт, что ВПК удастся добиться желаемого в короткие сроки.

© Фото : U.S. Air Force Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider © Фото : U.S. Air Force Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider

Истребитель шестого поколения F-47 до сих пор находится в стадии разработки и неизвестно, когда выйдет в серию. С бомбардировщиками B21 Raider еще сложнее. Они задумывались как более дешевая замена стратегическим ракетоносцам B-2, каждый из которых обошелся американскому бюджету в миллиард долларов. Однако к 2019-му ценник на B-21 подскочил до 670 миллионов, к 2021-му — до 750, а сейчас вплотную приблизился все к тому же миллиарду.

Компенсировать потери

Такие войны, как Корейская, Вьетнамская и российско-украинский конфликт доказывают: крайне важно наносить массированные удары по вражеским тылам и быстро завоевать господство в воздухе, указывают американские эксперты. Для этого нужны солидные резервы авиационной техники.

Аналитики Института аэрокосмичесих исследований приводят пример: в операции "Полуночный молот" против ядерных объектов Ирана прошлым летом Пентагон задействовал весь имеющийся в распоряжении флот бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. Часть наносила удары, часть использовалась в качестве ложных целей. И если бы Иран сбил хотя бы один из этих B-2, заменить его было бы нечем. Соответственно, продолжение миссии на следующий день было бы сорвано.

Следует воздержаться от списания возрастных бомбардировщиков B-1 Lancer или B-2 до тех пор, пока ВВС не получит хотя бы сотню B-21, уверены эксперты. Институт Митчелла также призвал конгресс и Пентагон предоставить достаточное финансирование для ускорения программы перспективных бомбардировщиков. Это задача на долгий срок — сегодня ВВС располагает лишь тремя B-21.

Условная победа

Пентагон регулярно проводит компьютерные симуляции противостояния с ВВС Китая. Легенда каждый раз одна: в 2030-м Пекин решает силой решить тайваньский вопрос и задействует всю мощь ВВС и военного флота в масштабной десантной операции. Цель — захват острова. Правительство Китайской Республики Тайвань, осознав масштабы агрессии, обращается за помощью к США. Американцы, сконцентрировавшие к тому моменту в Южно-Китайском море внушительные силы, реагируют немедленно. В симуляции отрабатывают исключительно действия авиации, однако подразумевается, что ВМС и сухопутные войска тоже наносят удары.

И каждый раз результат один: самолетам и беспилотникам ВВС США не удается вскрыть "зоны запрета доступа" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которые НОАК условно развернула в зоне десантной операции. Китайские истребители и системы ПВО как наземного, так и корабельного базирования, надежно закрывают небо над Тайванем и отбивают все атаки, а экспедиционные части берут остров под контроль.

Одержать условную победу удается только с перспективными самолетами — теми же F-47, еще не пошедшими в серию, и B-21. Однако потери серьезные. Насколько — не уточняют.

© Lockheed Martin Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD © Lockheed Martin Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD

"По результатам военных игр, моделирующих вооруженный конфликт с Китаем, можно с уверенностью утверждать одно: мы лишимся многих летчиков, — признавался заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Клинт Хинот. — Чтобы победить, и Пентагон, и американское общество должны быть готовы к большим потерям. Это очень тяжело осознать, но такова объективная реальность".

Кроме того, для успешной войны с Китаем США придется задействовать все мощности воздушного флота самолетов-топливозаправщиков. Пару лет назад правительственная комиссия в Вашингтоне, отвечающая за проверку авиационной техники на исправность, пришла к выводу, что ресурс воздушного танкерного флота уже близок к исчерпанию. Средний возраст самых массовых KC-135 Stratotanker — 52 года. По авиационным меркам это очень много. А более новые KC-46 страдают множеством детских болезней, подвержены поломкам и неисправностям.