Психиатр предупредил о последствиях "романтизации" аутизма
10:10 18.02.2026
Психиатр предупредил о последствиях "романтизации" аутизма
общество, игорь потапов, здоровье - общество
Общество, Игорь Потапов, Здоровье - Общество
Психиатр предупредил о последствиях "романтизации" аутизма

Психиатр Потапов: романтизация аутизма может обесценить реальные трудности

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczПсихолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Человек, живущий с диагнозом аутизм, склонен к систематизации и устойчивым интересам, однако "романтизация" заболевания может обесценить трудности, с которыми сталкиваются люди, заявил РИА Новости врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов.
Ежегодно 18 февраля отмечается Международный день синдрома Аспергера, который включен в более широкое понятие расстройств аутистического спектра (РАС).
Таблетки - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт оценила влияние парацетамола на развитие аутизма у детей
24 сентября 2025, 06:04
"Романтизация создает нереалистичные ожидания и может обесценивать реальные трудности — сенсорные перегрузки, сложности коммуникации, истощаемость. Романтизация, как и стигматизация, является формой искажения реальности", - сказал Потапов.
Он добавил, что у части людей действительно выражена склонность к систематизации, устойчивым интересам, вниманию к деталям.
"Иногда это способствует профессиональной реализации. Но это не универсальная характеристика и не обязательная "черта аутизма", - отметил врач.
По его словам, людям с РАС может требоваться поддержка не потому, что они "хуже", а потому что среда не всегда учитывает их особенности.
Логопед-дефектолог из центра Наш солнечный мир работает с ребенком-аутистом - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Эксперт объяснил рост числа детей с аутизмом в России
4 декабря 2025, 13:21
 
Общество
 
 
