Психиатр предупредил о последствиях "романтизации" аутизма
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Человек, живущий с диагнозом аутизм, склонен к систематизации и устойчивым интересам, однако "романтизация" заболевания может обесценить трудности, с которыми сталкиваются люди, заявил РИА Новости врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов.
Ежегодно 18 февраля отмечается Международный день синдрома Аспергера, который включен в более широкое понятие расстройств аутистического спектра (РАС).
"Романтизация создает нереалистичные ожидания и может обесценивать реальные трудности — сенсорные перегрузки, сложности коммуникации, истощаемость. Романтизация, как и стигматизация, является формой искажения реальности", - сказал Потапов
Он добавил, что у части людей действительно выражена склонность к систематизации, устойчивым интересам, вниманию к деталям.
"Иногда это способствует профессиональной реализации. Но это не универсальная характеристика и не обязательная "черта аутизма", - отметил врач.
По его словам, людям с РАС может требоваться поддержка не потому, что они "хуже", а потому что среда не всегда учитывает их особенности.