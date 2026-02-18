https://ria.ru/20260218/ataka-2075211812.html
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов - РИА Новости, 18.02.2026
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов
Два сотрудника газовой службы ранены в результате удара дронами-камикадзе ВСУ по автомобилю в поселке Рудач Суземского района Брянской области, сообщил... РИА Новости, 18.02.2026
происшествия
суземский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
газпром
суземский район
брянская область
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов
