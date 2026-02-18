Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов - РИА Новости, 18.02.2026
14:33 18.02.2026
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов - РИА Новости, 18.02.2026
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов
Два сотрудника газовой службы ранены в результате удара дронами-камикадзе ВСУ по автомобилю в поселке Рудач Суземского района Брянской области, сообщил... РИА Новости, 18.02.2026
2026
В Брянской области два сотрудника газовой службы ранены при атаке дронов

Два сотрудника газовой службы пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области

ТУЛА, 18 фев - РИА Новости. Два сотрудника газовой службы ранены в результате удара дронами-камикадзе ВСУ по автомобилю в поселке Рудач Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали поселок Рудач Суземского района. Подлый удар нанесен дронами-камикадзе по движущемуся автомобилю АО "Газпром газораспределение Брянск". В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два сотрудника газовой службы. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
