В Чебоксарах зафиксировали повторную атаку БПЛА
Повторная атака беспилотников зафиксирована в Новоюжном районе Чебоксар, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:18:00+03:00
2026-02-18T07:18:00+03:00
2026-02-18T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
чебоксары
безопасность
россия
вооруженные силы украины
олег николаев (политик)
