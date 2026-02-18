Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах зафиксировали повторную атаку БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 18.02.2026 (обновлено: 08:16 18.02.2026)
В Чебоксарах зафиксировали повторную атаку БПЛА
В Чебоксарах зафиксировали повторную атаку БПЛА - РИА Новости, 18.02.2026
В Чебоксарах зафиксировали повторную атаку БПЛА
Повторная атака беспилотников зафиксирована в Новоюжном районе Чебоксар, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
чебоксары
безопасность
россия
вооруженные силы украины
олег николаев (политик)
чебоксары
россия
чебоксары, безопасность, россия, вооруженные силы украины, олег николаев (политик)
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Олег Николаев (политик)
В Чебоксарах зафиксировали повторную атаку БПЛА

Николаев сообщил о повторной атаке БПЛА в Чувашии

Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Повторная атака беспилотников зафиксирована в Новоюжном районе Чебоксар, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Николаев ранее сообщил, что беспилотники атаковали Чебоксары и деревню Яуши в Чебоксарском округе, пострадавших нет.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Силы ПВО отбили атаку беспилотников в Ростовской области
06:57
"Враг не оставляет попыток нанести удар. В Новоюжном районе Чебоксар зафиксирована повторная атака БПЛА", - написал Николаев в Telegram-канале.
Глава республики добавил, что на месте работают экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
