Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы
2026-02-18T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
константиновка
донецкая народная республика
2026
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы
ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожают 2-3 пункта управления БПЛА ВСУ ежедневно в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Ангара.
"У нас каждый день 2-3 цели – вражеские пункты БПЛА. Одна из крайних работ была по блиндажу противника, именно пункту БПЛА, который находился в лесопосадке", – сообщил Ангара.
Артиллерист подчеркнул, что точность "Краснополя" превышает 95%, поэтому каждый выстрел – неизменно пораженная цель, высокоточные снаряды всегда в наличии.
"Бывало, что за день около 7 пунктов БПЛА "подавляли" (уничтожали- ред.) – это один из рекордных. Но это не только "Краснополем", мы и обычными снарядами работаем", – добавил собеседник агентства.