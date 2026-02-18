Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы

ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожают 2-3 пункта управления БПЛА ВСУ ежедневно в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Ангара.

"У нас каждый день 2-3 цели – вражеские пункты БПЛА. Одна из крайних работ была по блиндажу противника, именно пункту БПЛА, который находился в лесопосадке", – сообщил Ангара.

Артиллерист подчеркнул, что точность "Краснополя" превышает 95%, поэтому каждый выстрел – неизменно пораженная цель, высокоточные снаряды всегда в наличии.