Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 18.02.2026
Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы
Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы
Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожают 2-3 пункта управления БПЛА ВСУ ежедневно в районе Константиновки в... РИА Новости, 18.02.2026
Командир рассказал, сколько пунктов БПЛА ВСУ уничтожают артиллеристы

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожают 2-3 пункта БПЛА ВСУ в день

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожают 2-3 пункта управления БПЛА ВСУ ежедневно в районе Константиновки в ДНР, сообщил РИА Новости командир огневого взвода гаубичного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Ангара.
"У нас каждый день 2-3 цели – вражеские пункты БПЛА. Одна из крайних работ была по блиндажу противника, именно пункту БПЛА, который находился в лесопосадке", – сообщил Ангара.
Артиллерист подчеркнул, что точность "Краснополя" превышает 95%, поэтому каждый выстрел – неизменно пораженная цель, высокоточные снаряды всегда в наличии.
"Бывало, что за день около 7 пунктов БПЛА "подавляли" (уничтожали- ред.) – это один из рекордных. Но это не только "Краснополем", мы и обычными снарядами работаем", – добавил собеседник агентства.
