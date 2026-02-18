https://ria.ru/20260218/armeniya-2075266982.html
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым - РИА Новости, 18.02.2026
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым
Состояние трех пострадавших в результате перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, медики оценивают как крайне тяжелое, сообщает в среду... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:26:00+03:00
2026-02-18T17:26:00+03:00
2026-02-18T17:26:00+03:00
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919016478_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_70c1397f024f5b3216957b5636c96014.png
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025750864.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919016478_0:0:2380:1784_1920x0_80_0_0_2ec9a9d22595d6363bde2d12fe8df058.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым
Минздрав Армении сообщил о крайне тяжелом состоянии 3 пострадавших в перестрелке
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Состояние трех пострадавших в результате перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, медики оценивают как крайне тяжелое, сообщает в среду пресс-служба минздрава Армении.
«
"В результате произошедшего сегодня в (ереванском – ред.) районе Ачапняк инцидента, по предварительным данным, в больницу доставлены семь граждан. Состояние троих оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, один раненый скончался.