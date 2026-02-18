Рейтинг@Mail.ru
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/armeniya-2075266982.html
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым - РИА Новости, 18.02.2026
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым
Состояние трех пострадавших в результате перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, медики оценивают как крайне тяжелое, сообщает в среду... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:26:00+03:00
2026-02-18T17:26:00+03:00
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919016478_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_70c1397f024f5b3216957b5636c96014.png
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025750864.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919016478_0:0:2380:1784_1920x0_80_0_0_2ec9a9d22595d6363bde2d12fe8df058.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
Медики назвали состояние троих пострадавших при стрельбе в Ереване тяжелым

Минздрав Армении сообщил о крайне тяжелом состоянии 3 пострадавших в перестрелке

© Sputnik / Asatur YesayantsАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Состояние трех пострадавших в результате перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, медики оценивают как крайне тяжелое, сообщает в среду пресс-служба минздрава Армении.
«

"В результате произошедшего сегодня в (ереванском – ред.) районе Ачапняк инцидента, по предварительным данным, в больницу доставлены семь граждан. Состояние троих оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, один раненый скончался.
Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка
27 июня 2025, 10:48
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала