Рейтинг@Mail.ru
Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:24 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/armenija-2075232128.html
Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат
Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат - РИА Новости, 18.02.2026
Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат
Судьи в Армении, которые выносят решения в пользу лишенных духовного сана священников по их искам против Армянской апостольской церкви (ААЦ), понесут в будущем... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:24:00+03:00
2026-02-18T15:24:00+03:00
религия
армения
россия
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260128/armeniya-2070832282.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Религия, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат

Адвокат Зограбян: отменяющие решения ААЦ судьи понесут уголовную ответственность

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Судьи в Армении, которые выносят решения в пользу лишенных духовного сана священников по их искам против Армянской апостольской церкви (ААЦ), понесут в будущем уголовную ответственность, заявил адвокат Ара Зограбян.
"В ближайшем будущем будет поднят вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя суда общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области Ованнеса Мелконяна, судьи Симы Абовян и судьи, члена Высшего судебного совета Эдгара Ованнисяна", - написал Зограбян в соцсети Facebook *.
Указанные судьи ранее своими решениями обязали Армянскую апостольскую церковь обеспечить продолжение службы лишенных сана бывших священников Степана Асатряна и Арамаиса Тахмазяна, и бывшего епископа Армана Сарояна.
"На мой взгляд, эти судьи совершили деяние, предусмотренное статьей 482 уголовного кодекса Армении. Согласно этой статье, вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта из корыстной или иной личной заинтересованности либо в групповых интересах наказывается в том числе лишением свободы на срок от одного до четырех лет", - подчеркнул адвокат.
По его мнению, все трое судей нарушили конституцию Армении, а также законы, регулирующие отношения Армянской апостольской церкви и деятельность религиозных организаций. "Согласно этим законам, Республика Армения признает самоуправление ААЦ в пределах ее канонической юрисдикции, а государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви. Государство, ни через свою исполнительную, ни через судебную власть не может вторгаться во внутреннюю жизнь церкви, в вопросы рукоположения священников, лишения сана, назначения или освобождения от духовной должности", - подчеркнул Зограбян.
Он считает, что судьи приписали себе такие полномочия, которые имеет только обладающий духовной властью Католикос всех армян. "Судьи приняли решения по сфере, их не касающейся, которые невозможно исполнить. Например, если судьи решат, что отныне солнце должно всходить на западе, то это решение будет невозможно исполнить", - отметил адвокат.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.

* запрещена в РФ как экстремистская
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти
28 января, 18:01
 
РелигияАрменияРоссияСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала