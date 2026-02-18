Судьи, отменяющие решения ААЦ, понесут ответственность, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Судьи в Армении, которые выносят решения в пользу лишенных духовного сана священников по их искам против Армянской апостольской церкви (ААЦ), понесут в будущем уголовную ответственность, заявил адвокат Ара Зограбян.

"В ближайшем будущем будет поднят вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя суда общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области Ованнеса Мелконяна, судьи Симы Абовян и судьи, члена Высшего судебного совета Эдгара Ованнисяна", - написал Зограбян в соцсети Facebook *.

Указанные судьи ранее своими решениями обязали Армянскую апостольскую церковь обеспечить продолжение службы лишенных сана бывших священников Степана Асатряна и Арамаиса Тахмазяна, и бывшего епископа Армана Сарояна.

"На мой взгляд, эти судьи совершили деяние, предусмотренное статьей 482 уголовного кодекса Армении . Согласно этой статье, вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта из корыстной или иной личной заинтересованности либо в групповых интересах наказывается в том числе лишением свободы на срок от одного до четырех лет", - подчеркнул адвокат.

По его мнению, все трое судей нарушили конституцию Армении, а также законы, регулирующие отношения Армянской апостольской церкви и деятельность религиозных организаций. "Согласно этим законам, Республика Армения признает самоуправление ААЦ в пределах ее канонической юрисдикции, а государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви. Государство, ни через свою исполнительную, ни через судебную власть не может вторгаться во внутреннюю жизнь церкви, в вопросы рукоположения священников, лишения сана, назначения или освобождения от духовной должности", - подчеркнул Зограбян.

Он считает, что судьи приписали себе такие полномочия, которые имеет только обладающий духовной властью Католикос всех армян. "Судьи приняли решения по сфере, их не касающейся, которые невозможно исполнить. Например, если судьи решат, что отныне солнце должно всходить на западе, то это решение будет невозможно исполнить", - отметил адвокат.