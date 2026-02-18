Жителя Алтайского края обвинили в госизмене

БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Житель Алтайского края собирал для службы безопасности Украины (СБУ) сведения о размещении военной техники и её перемещении в регионе, мужчину обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по краю.