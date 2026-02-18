Рейтинг@Mail.ru
Жителя Алтайского края обвинили в госизмене
18.02.2026
Жителя Алтайского края обвинили в госизмене
Житель Алтайского края собирал для службы безопасности Украины (СБУ) сведения о размещении военной техники и её перемещении в регионе, мужчину обвиняют в... РИА Новости, 18.02.2026
алтайский край
россия
украина
2026
Дарья Буймова
Жителя Алтайского края обвинили в госизмене

Житель Алтая собирал для Украины сведения о размещении военной техники в крае

БАРНАУЛ, 18 фев - РИА Новости. Житель Алтайского края собирал для службы безопасности Украины (СБУ) сведения о размещении военной техники и её перемещении в регионе, мужчину обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по краю.
"Установлено, что мужчина, 1970 года рождения., установил контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера для оказания помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По заданию "куратора" он осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений и маршрутов передвижения военной техники одной из воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, находящейся на территории Алтайского края, и предоставлял ему полученные данные", - говорится в сообщении.
Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".
"По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.
Алтайский край, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
