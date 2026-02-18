https://ria.ru/20260218/alkogol-2075316274.html
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Веганский алкоголь - чистый маркетинг, так как в его составе могут присутствовать следы продуктов животного происхождения, такое мнение выразил
руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Ранее РИА Новости сообщили в Роскачестве
, что "Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, его получило предприятие АО "Башспирт".
"Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг", – сказал Шапкин
деловой газете ВЗГЛЯД
.
В беседе с изданием Шапкин подчеркнул, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыб). Также он отметил, что крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. Кроме того, эксперт добавил, что медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.
"Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения", – уточнил Шапкин.