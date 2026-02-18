Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/alkogol-2075316274.html
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом - РИА Новости, 18.02.2026
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом
Веганский алкоголь - чистый маркетинг, так как в его составе могут присутствовать следы продуктов животного происхождения, такое мнение выразил руководитель... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:01:00+03:00
2026-02-18T21:01:00+03:00
павел шапкин
центр разработки национальной алкогольной политики
роскачество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_0:48:3076:1778_1920x0_80_0_0_60d11147b9b9d356699c17cb4d301262.jpg
https://ria.ru/20260212/alkogol-2073797357.html
https://ria.ru/20260131/region-2071381258.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c271b9fc4793666d87f729e72ad6d733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел шапкин, центр разработки национальной алкогольной политики, роскачество, общество
Павел Шапкин, Центр разработки Национальной алкогольной политики, Роскачество, Общество
Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом

Эксперт Шапкин назвал веганский алкоголь чистым маркетингом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБар
Бар - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Веганский алкоголь - чистый маркетинг, так как в его составе могут присутствовать следы продуктов животного происхождения, такое мнение выразил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Ранее РИА Новости сообщили в Роскачестве, что "Роскачество-Веган" выдало первый сертификат соответствия веганским стандартам на алкогольную продукцию, исключающий примеси животных компонентов, его получило предприятие АО "Башспирт".
Девушка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя
12 февраля, 02:07
"Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг", – сказал Шапкин деловой газете ВЗГЛЯД.
В беседе с изданием Шапкин подчеркнул, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыб). Также он отметил, что крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. Кроме того, эксперт добавил, что медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.
"Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения", – уточнил Шапкин.
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Названы регионы России, где меньше всего покупают водку
31 января, 08:03
 
Павел ШапкинЦентр разработки Национальной алкогольной политикиРоскачествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала