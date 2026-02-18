Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России - РИА Новости, 18.02.2026
04:34 18.02.2026
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России - РИА Новости, 18.02.2026
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России
Росалкогольтабакконтроль в январе впервые представил информацию о продажах алкогольной продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, выяснило РИА... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:34:00+03:00
2026-02-18T04:34:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
россия
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
россия
2026
донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, россия, экономика
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Россия, Экономика
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России

РИА Новости: в новых регионах в начале года купили 3,2 миллиона литров алкоголя

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль в январе впервые представил информацию о продажах алкогольной продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, выяснило РИА Новости.
Так, жители ДНР в январе приобрели 1,75 миллиона литров алкогольной продукции, ЛНР - 1 миллион литров. В Запорожской области продажи алкоголя составили 314 тысяч литров, а в Херсонской области - 85 тысяч литров.
Таким образом, совокупно в начале года жители этих регионов купили около 3,2 миллиона литров алкогольной продукции.
Общий объем продаж алкогольной продукции в России в январе этого года составил 168,8 миллиона литров.
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияЭкономика
 
 
