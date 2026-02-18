https://ria.ru/20260218/alkogol-2075101224.html
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России - РИА Новости, 18.02.2026
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России
Росалкогольтабакконтроль в январе впервые представил информацию о продажах алкогольной продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, выяснило РИА... РИА Новости, 18.02.2026
РИА Новости
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Россия, Экономика
Раскрыты данные о продаже алкоголя в новых регионах России
РИА Новости: в новых регионах в начале года купили 3,2 миллиона литров алкоголя