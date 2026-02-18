https://ria.ru/20260218/akula-2075277159.html
"Настоящий танк". Огромная акула впервые попала на видео в Антарктиде
"Настоящий танк". Огромная акула впервые попала на видео в Антарктиде
Ученые сняли на видео огромную акулу в водах Антарктики, где этих хищников раньше никогда не замечали, сообщает Associated Press. РИА Новости, 18.02.2026
Спящая акула у Южных Шетландских островов
Крупную спящую акулу длиной 3–4 метра сняли на видео у Южных Шетландских островов — значительно южнее, чем когда-либо прежде фиксировали представителей этого отряда. Об этом сообщает портал The Independent.
