"Настоящий танк". Огромная акула впервые попала на видео в Антарктиде - РИА Новости, 18.02.2026
17:57 18.02.2026 (обновлено: 18:19 18.02.2026)
"Настоящий танк". Огромная акула впервые попала на видео в Антарктиде
Ученые сняли на видео огромную акулу в водах Антарктики, где этих хищников раньше никогда не замечали, сообщает Associated Press. РИА Новости, 18.02.2026
Спящая акула у Южных Шетландских островов
Крупную спящую акулу длиной 3–4 метра сняли на видео у Южных Шетландских островов — значительно южнее, чем когда-либо прежде фиксировали представителей этого отряда. Об этом сообщает портал The Independent.
Антарктида
AP: в ледяных водах Антарктиды впервые увидели акулу

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ученые сняли на видео огромную акулу в водах Антарктики, где этих хищников раньше никогда не замечали, сообщает Associated Press.
По данным издания, кадры с 3–4-метровой рыбой были сделаны возле Южных Шетландских островов на глубине примерно 490 метров при температуре воды всего +1,27 °C.
"Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому что существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает. И это даже не маленькая акула. ​​Это настоящий трофей. Эти штуки — настоящие танки", — цитирует издание слова исследователя Алана Джеймисона.
Ученые предполагают, что появление хищника может быть связано с изменением климата и потеплением океанов, которые потенциально могут вынуждать акул перемещаться в более холодные воды Южного полушария.
Акула-людоед рекордных размеров попала на фото
28 июля 2025, 15:30
 
