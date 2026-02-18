Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.02.2026
02:54 18.02.2026
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
2026
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсетиАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсети
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
