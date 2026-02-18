Рейтинг@Mail.ru
12:30 18.02.2026 (обновлено: 15:44 18.02.2026)
В России назвали самые популярные направления в вузах
В России назвали самые популярные направления в вузах
общество, высшая школа экономики (вшэ), россия
В России назвали самые популярные направления в вузах

Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ чаще выбирают инженерные и IT-направления

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ продолжают все чаще выбирать инженерные и IT-направления в вузах страны, следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В 2025 году продолжился переход спроса сильных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT-направления", - говорится в сообщении.
Согласно результатам мониторинга за последние шесть лет, качество приема растет по всем инженерным направлениям.
"В 2025 году лидером качества приема по стране стала "Ядерные физика и технологии", оттеснив прежнего лидера - "Востоковедение" - на второе место. Третье место занимает "Физика", четвертое - "Математика", - отметили в вузе.
Кроме того, в группу направлений с высоким качеством приема (70+ баллов ЕГЭ) из технических направлений вошли "Авиационная и ракетно-космическая техника", "Информатика и вычислительная техника" и "Архитектура и градостроительство".
НИУ ВШЭ реализует мониторинг качества приема в российские вузы с 2010 года. В 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственный. Для анализа были собраны данные о списках зачисленных, результатах ЕГЭ, направлениях подготовки, стоимости обучения.
ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Россия
 
 
