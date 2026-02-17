МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Украины демонтировали в Харькове памятник боровшемуся с гитлеровцами Герою Советского Союза подпольщику Александру Зубареву, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Зубарев был уроженцем Дружковки Донецкой области, в Харькове окончил географический факультет пединститута, работал учителем. Во время гитлеровской оккупации Харькова был секретарем подпольного обкома комсомола. За три месяца подпольщики выпустили до шести тысяч листовок, проводили диверсии. Он был расстрелян в Харькове 15 февраля 1942 года, ему было 25 лет. Звание Героя Советского Союза Зубареву присвоили уже посмертно, в 1965 году.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали кампании по "декоммунизации" и "деколонизации", подразумевающие борьбу со всем, что связано с Советским Союзом и Россией. За это время было демонтировано множество памятников, переименованы улицы в населенных пунктах по всей стране. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял в этой связи, что Киев на протяжении многих лет проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
