В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы

Отмечается, что Чарли быстро освоился и подружился с четырьмя овечками той же породы - Нугой, Кнопкой, Вьюгой и Ночкой, которые уже давно живут в Московском зоопарке.

Уточняется, что Чарли и его соседки живут на контактной площадке детского зоопарка на новой территории. Открыта она ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Режим работы контактной площадки может корректироваться при неблагоприятных погодных условиях, а также по зоотехническим и ветеринарным причинам с целью обеспечения комфорта животных.