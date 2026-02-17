Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы
13:32 17.02.2026
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы
Барашек уникальной породы уэссан Чарли поселился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.02.2026
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Барашек уникальной породы уэссан Чарли поселился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Московском зоопарке поселился новый обитатель - молодой барашек Чарли, представитель породы уэссан. Он родился два года назад в Пензенском зоопарке, а затем переехал на "Городскую ферму" на ВДНХ. Барашку провели необходимые ветеринарные процедуры, после которых он отправился на экспозицию детского зоопарка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чарли быстро освоился и подружился с четырьмя овечками той же породы - Нугой, Кнопкой, Вьюгой и Ночкой, которые уже давно живут в Московском зоопарке.
"Овечки породы уэссан - это не просто милые животные с кротким нравом, которых обожают наши маленькие посетители. Это живая история, представители одной из древнейших и выносливых пород, которая прошла путь от острова Уэссан во Франции до зоопарков по всему миру. Чарли - замечательный общительный барашек, и мы уверены, что он станет всеобщим любимцем", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что Чарли и его соседки живут на контактной площадке детского зоопарка на новой территории. Открыта она ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Режим работы контактной площадки может корректироваться при неблагоприятных погодных условиях, а также по зоотехническим и ветеринарным причинам с целью обеспечения комфорта животных.
В Ленинградском зоопарке трем парам хищников подарили съедобные валентинки
14 февраля, 17:31
 
