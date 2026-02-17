https://ria.ru/20260217/zoopark-2074943537.html
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы - РИА Новости, 17.02.2026
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы
Барашек уникальной породы уэссан Чарли поселился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:32:00+03:00
2026-02-17T13:32:00+03:00
2026-02-17T13:32:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074943312_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_fb347522e80f76f2cdd9bfe81d08bb1a.jpg
https://ria.ru/20260214/valentinka-2074407509.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074943312_406:0:1473:800_1920x0_80_0_0_8e0ea47c6c3427707d9403a31e0f51cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке поселился барашек уникальной породы
В Московском зоопарке поселился барашек породы уэссан Чарли
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Барашек уникальной породы уэссан Чарли поселился в Московском зоопарке, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"В Московском зоопарке
поселился новый обитатель - молодой барашек Чарли, представитель породы уэссан. Он родился два года назад в Пензенском зоопарке, а затем переехал на "Городскую ферму" на ВДНХ. Барашку провели необходимые ветеринарные процедуры, после которых он отправился на экспозицию детского зоопарка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чарли быстро освоился и подружился с четырьмя овечками той же породы - Нугой, Кнопкой, Вьюгой и Ночкой, которые уже давно живут в Московском зоопарке.
"Овечки породы уэссан - это не просто милые животные с кротким нравом, которых обожают наши маленькие посетители. Это живая история, представители одной из древнейших и выносливых пород, которая прошла путь от острова Уэссан во Франции
до зоопарков по всему миру. Чарли - замечательный общительный барашек, и мы уверены, что он станет всеобщим любимцем", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что Чарли и его соседки живут на контактной площадке детского зоопарка на новой территории. Открыта она ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Режим работы контактной площадки может корректироваться при неблагоприятных погодных условиях, а также по зоотехническим и ветеринарным причинам с целью обеспечения комфорта животных.