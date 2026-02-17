Рейтинг@Mail.ru
Доходность золота за семь лет составила 300 процентов
18:02 17.02.2026
Доходность золота за семь лет составила 300 процентов
Золото стало самым прибыльным финансовым инструментом за 2019-2025 годы, за это время его доходность составила 294,9%, а вклады в рублях принесли доходность в...
экономика, гарегин тосунян, ассоциация российских банков
Доходность золота за семь лет составила 300 процентов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Золото стало самым прибыльным финансовым инструментом за 2019-2025 годы, за это время его доходность составила 294,9%, а вклады в рублях принесли доходность в 115%, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
"Представленные данные по доходности (расчет в рублях) различных инструментов показывают, что в прошлом году с учетом инфляции эффективными были вложения в рублевые вклады, и самым доходным инструментом остались вложения в золото. С 2019 по 2025 год включительно вложения в золото вне конкуренции - все статистические данные указывают рост почти в четыре раза (+294,9% за семь лет)", - приводит его слова онлайн-издание NEWS.ru.
Он также отметил, что вложения в недвижимость за тот же период показали рост в 62,9%, что находится на уровне официальной инфляции. А вклады в рублях принесли доходность в 115%, что значительно выше роста цен.
По словам Тосуняна, вложения в доллар, евро и акции оказались убыточными, причем основной убыток принесли вложения на фондовом рынке.
