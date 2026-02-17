Доходность золота за семь лет составила 300 процентов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Золото стало самым прибыльным финансовым инструментом за 2019-2025 годы, за это время его доходность составила 294,9%, а вклады в рублях принесли доходность в 115%, рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Он также отметил, что вложения в недвижимость за тот же период показали рост в 62,9%, что находится на уровне официальной инфляции. А вклады в рублях принесли доходность в 115%, что значительно выше роста цен.