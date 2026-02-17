Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко не признает вину в крупном мошенничестве, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Зинченко вину не признал", - говорится в материалах.

Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Столичный суд в понедельник продлил Зинченко срок содержания под стражей. В ходе заседания он сообщил, что он "уже безработный".