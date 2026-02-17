https://ria.ru/20260217/zinchenko-2074843022.html
Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину
Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко не признает вину в крупном мошенничестве, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зинченко вину не признал", - говорится в материалах.
Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Столичный суд в понедельник продлил Зинченко срок содержания под стражей. В ходе заседания он сообщил, что он "уже безработный".
Суть уголовного дела в отношении обвиняемого не сообщается.