Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину - РИА Новости, 17.02.2026
05:01 17.02.2026
Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину
Бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко не признает вину в крупном мошенничестве, указано в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 17.02.2026
Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко не признает вину в крупном мошенничестве, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зинченко вину не признал", - говорится в материалах.
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Защита Зинченко заявила об отсутствии доказательств по делу о мошенничестве
2 января, 04:05
Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Столичный суд в понедельник продлил Зинченко срок содержания под стражей. В ходе заседания он сообщил, что он "уже безработный".
Суть уголовного дела в отношении обвиняемого не сообщается.
Правосудие. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
10 февраля, 17:02
 
