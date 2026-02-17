Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Джема" заявил, что певец Жуков не приходил на очные ставки - РИА Новости, 17.02.2026
06:28 17.02.2026
Гендиректор "Джема" заявил, что певец Жуков не приходил на очные ставки
Гендиректор "Джема" заявил, что певец Жуков не приходил на очные ставки
Певец Сергей Жуков
Певец Сергей Жуков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Певец Сергей Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве генеральный директор музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов в суде заявил, что певец Сергей Жуков во время следствия не приходил на очные ставки по делу, передает корреспондент РИА Новости.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября 2025 года был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими признаны основатели группы "Руки Вверх!" Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев. Мосгорсуд 16 февраля перевел Черкасова из СИЗО под домашний арест. Вину он не признает.
"Следователь сказал, будет очная ставка с Жуковым, и Жуков дважды на эту очную ставку не являлся. То есть, фактически, у меня заявитель, который регистрировал это заявление, тот сам уклоняется от следственных действий", - заявил Черкасов в ходе заседания в Мосгорсуде.
Представитель бывшего продюсера "Руки Вверх!" Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы.
