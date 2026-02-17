Гендиректор "Джема" заявил, что певец Жуков не приходил на очные ставки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве генеральный директор музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов в суде заявил, что певец Сергей Жуков во время следствия не приходил на очные ставки по делу, передает корреспондент РИА Новости.

Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября 2025 года был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими признаны основатели группы "Руки Вверх!" Жуков Алексей Потехин , сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев. Мосгорсуд 16 февраля перевел Черкасова из СИЗО под домашний арест. Вину он не признает.

"Следователь сказал, будет очная ставка с Жуковым, и Жуков дважды на эту очную ставку не являлся. То есть, фактически, у меня заявитель, который регистрировал это заявление, тот сам уклоняется от следственных действий", - заявил Черкасов в ходе заседания в Мосгорсуде.