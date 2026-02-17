https://ria.ru/20260217/zhkkh-2074910640.html
В Госдуме предложили обязать организации обосновывать изменения тарифов ЖКХ
жкх
госдума рф
общество
В Госдуме предложили обязать организации обосновывать изменения тарифов ЖКХ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать коммунальные организации указывать в платёжных документах обоснование изменения тарифов ЖКХ, если начисленная плата превышает уровень аналогичного периода предыдущего года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается обязать коммунальные организации включать в платежный документ стандартизированное обоснование роста начислений при превышении платы над уровнем аналогичного периода прошлого года в понятных для граждан формулировках и в объёме не более двух листов в формате А4", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Принятие проекта, по мнению авторов, повысит прозрачность начислений за коммунальные услуги и позволит гражданам в понятной форме получать объяснение причин изменения платежей. По их словам, это усилит контроль со стороны потребителей и снизит количество конфликтов и жалоб, связанных с непрозрачностью расчётов.
"Кроме того, стандартизация и ограничение объёма обоснования сделают информацию доступной и сопоставимой, что будет стимулировать коммунальные организации к более ответственному формированию тарифов и исключит злоупотребления со стороны недобросовестных коммунальных организаций", - добавили депутаты.