Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет

"Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. <…> следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9–3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5–2,3 года у женщин", — говорится в материале.