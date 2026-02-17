https://ria.ru/20260217/zhizn-2074944101.html
Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет
Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет - РИА Новости, 17.02.2026
Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет
Здоровое питание может продлить жизнь на несколько лет, независимо от генетических предрасположенностей и пола человека, сообщается в опубликованном в Science... РИА Новости, 17.02.2026
общество
здоровье
Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет
Sci Adv: следование здоровой диете может продлить жизнь на 2-3 года
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Здоровое питание может продлить жизнь на несколько лет, независимо от генетических предрасположенностей и пола человека, сообщается в опубликованном в Science Advances
исследовании ученых из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае.
"Следование альтернативному индексу здорового питания, средиземноморской и растительной диете, и диетам для предотвращения гипертонии и снижения риска диабета приводило к более низкой общей смертности и большей продолжительности жизни. <…> следствием достижения верхнего квантиля показателей питания было увеличение продолжительности жизни на 1,9–3 года к 45 годам у мужчин и на 1,5–2,3 года у женщин", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что лучшие результаты были у мужчин, которые соблюдали диету для снижения риска диабета, в то время как у женщин наибольшую пользу приносила средиземноморская диета.
Ученые обращают внимание, что результаты исследования указывают на важные преимущества здорового питания, независимо от наличия генов долголетия.