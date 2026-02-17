В Запорожской области мирная жительница погибла во время обстрела ВСУ

«

"В результате очередного варварского обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа погибла мирная жительница. Женщина 1985 года рождения находилась во дворе собственного дома, когда вражеский снаряд оборвал ее жизнь", - написал Балицкий в Telegram-канале.