В Орловской области мужчину осудили за публичные призывы к терроризму

Также, по данным ведомства, в мае 2023 года фигурант размещал на одном из каналов мессенджера комментарии с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а в июне того же года публично негативно высказывался в отношении Дня Победы и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.