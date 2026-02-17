Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области мужчину осудили за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 17.02.2026
12:38 17.02.2026
В Орловской области мужчину осудили за публичные призывы к терроризму
В Орловской области мужчину осудили за публичные призывы к терроризму - РИА Новости, 17.02.2026
В Орловской области мужчину осудили за публичные призывы к терроризму
Суд приговорил жителя Орловской области к 7 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму, распространении ложной информации о ВС РФ и реабилитации... РИА Новости, 17.02.2026
2026
происшествия, россия, орловская область
Происшествия, Россия, Орловская область
В Орловской области мужчину осудили за публичные призывы к терроризму

В Орловской области мужчину осудили на 7 лет за публичные призывы к терроризму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд приговорил жителя Орловской области к 7 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму, распространении ложной информации о ВС РФ и реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Отмечается, что суд признал фигуранта виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в двух преступлениях, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а также в двух преступлениях по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
"Следствием и судом установлено, что в августе 2023 года в Кромском районе подсудимый разместил в открытом доступе в сети интернет публикации, в которых обосновывал положительную оценку действий террористов", – говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, в мае 2023 года фигурант размещал на одном из каналов мессенджера комментарии с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а в июне того же года публично негативно высказывался в отношении Дня Победы и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.
"Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – добавляется в сообщении.
ПроисшествияРоссияОрловская область
 
 
