Глава МИД Омана рассказал о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Глава МИД Омана рассказал о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США в Женеве завершился "хорошим прогрессом" , написал в социальной сети Х министр иностранных дел... РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Омана рассказал о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Глава МИД Омана: переговоры Ирана и США завершились хорошим прогрессом