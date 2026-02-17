Рейтинг@Mail.ru
18:27 17.02.2026
Глава МИД Омана рассказал о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Глава МИД Омана рассказал о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Глава МИД Омана рассказал о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США в Женеве завершился "хорошим прогрессом" , написал в социальной сети Х министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
Оман выступает посредником на переговорах между США и Ираном.
"Непрямые переговоры между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки в Женеве завершились хорошим прогрессом в определении общих целей и текущих технических вопросов", - отметил аль-Бусаиди.
Он также отметил, что "атмосфера встреч была конструктивной".
"Вместе мы приложили серьезные усилия для определения ряда руководящих принципов для окончательного соглашения", - добавил глава МИД Омана. По его словам, стороны ушли с четкими планами дальнейших действий до следующей встречи.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи
