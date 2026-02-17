Рейтинг@Mail.ru
Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине
17:44 17.02.2026 (обновлено: 17:48 17.02.2026)
Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине
Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине
Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Представители Франции, Великобритании, ФРГ и Италии наблюдают в Женеве за новым раундом переговоров по Украине, заявил РИА Новости источник.
"Германия, Франция, Великобритания, Италия наблюдают за работой третьей переговорной сессии, которая проходит после двух первых, состоявшихся в Абу-Даби", - сообщил агентству источник.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
В миреФранцияВеликобританияИталияМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
