Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине
Представители Франции, Великобритании, ФРГ и Италии наблюдают в Женеве за новым раундом переговоров по Украине, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17
2026-02-17T17:44:00+03:00
2026-02-17T17:48:00+03:00
