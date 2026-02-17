Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не ответили, приглашали ли Брюссель для наблюдения за переговорами - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 17.02.2026 (обновлено: 17:34 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zheneva-2075022012.html
В ЕС не ответили, приглашали ли Брюссель для наблюдения за переговорами
В ЕС не ответили, приглашали ли Брюссель для наблюдения за переговорами - РИА Новости, 17.02.2026
В ЕС не ответили, приглашали ли Брюссель для наблюдения за переговорами
Внешнеполитическая служба ЕС не смогла ответить на вопрос РИА Новости о том, приглашали ли представителей Брюсселя в Женеву для наблюдения за переговорами РФ и... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:22:00+03:00
2026-02-17T17:34:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
украина
евросоюз
брюссель
еврокомиссия
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075019964_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ed24a71324d24cd3e0e2e1c53210def5.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074995712.html
женева (город)
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075019964_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_4f2e4cb28f4281c40b55baa551d22c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), россия, украина, евросоюз, брюссель, еврокомиссия, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, Украина, Евросоюз, Брюссель, Еврокомиссия, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В ЕС не ответили, приглашали ли Брюссель для наблюдения за переговорами

РИА Новости: в ЕС не ответили, приглашали ли Брюссель на переговоры в Женеву

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Швейцарии в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС не смогла ответить на вопрос РИА Новости о том, приглашали ли представителей Брюсселя в Женеву для наблюдения за переговорами РФ и Украины.
"Мы уже касались вопросов на эту тему вчера на брифинге", - сказал собеседник агентства в ответ на вопросы о том, были ли приглашены представители ЕС в Женеву в каком-либо статусе и информируют ли швейцарские власти Брюссель о ходе переговоров.
При этом в понедельник представитель Еврокомиссии заявил журналистам, что ему нечего сообщить по участию в трехсторонних переговорах в Женеве.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Вчера, 16:34
 
В миреЖенева (город)РоссияУкраинаЕвросоюзБрюссельЕврокомиссияПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала