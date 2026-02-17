https://ria.ru/20260217/zheneva-2075004402.html
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более часа
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более часа
Переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются более часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
украина
женева (город)
россия
мирный план сша по украине
в мире
сша
владимир зеленский
владимир мединский
