Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более часа - РИА Новости, 17.02.2026
16:57 17.02.2026 (обновлено: 17:01 17.02.2026)
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более часа
Переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются более часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более часа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются более часа, передает корреспондент РИА Новости.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Встреча продолжается уже более часа.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
УкраинаЖенева (город)РоссияМирный план США по УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийВладимир МединскийМихаил ГалузинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
