Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга

Российская и украинская делегации на трехсторонних переговорах в Женеве сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:37:00+03:00
2026-02-17T16:37:00+03:00
2026-02-17T16:43:00+03:00
