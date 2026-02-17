Рейтинг@Mail.ru
16:37 17.02.2026 (обновлено: 16:43 17.02.2026)
Делегации России и Украины на переговорах сидят друг напротив друга
Российская и украинская делегации на трехсторонних переговорах в Женеве сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Верховная Рада Украины
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Российская и украинская делегации на трехсторонних переговорах в Женеве сидят друг напротив друга, передает корреспондент РИА Новости.
Новый раунд трехсторонних переговоров проходит в Женеве 17-18 февраля.
Делегации России и Украины сидят за П-образным столом друг напротив друга.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* В её состав также входят секретарь СНБО Рустам Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Зеленский начал угрожать России в первый день переговоров в Женеве
Вчера, 11:47
 
