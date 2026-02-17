https://ria.ru/20260217/zheneva-2074992678.html
Глава МИД Швейцарии лично открыл переговоры в Женеве
Глава МИД Швейцарии лично открыл переговоры в Женеве
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис лично приветствовал делегации, участвующие в переговорах по Украине в Женеве, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации. РИА Новости, 17.02.2026
