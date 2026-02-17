Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Швейцарии лично открыл переговоры в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
16:25 17.02.2026 (обновлено: 16:36 17.02.2026)
Глава МИД Швейцарии лично открыл переговоры в Женеве
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис лично приветствовал делегации, участвующие в переговорах по Украине в Женеве, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации. РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Швейцарии лично открыл переговоры в Женеве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис лично приветствовал делегации, участвующие в переговорах по Украине в Женеве, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.
"Глава Федерального департамента иностранных дел (ФИД) Иньяцио Кассис лично приветствовал делегации, участвующие в переговорах по Украине в Женеве, и официально дал старт переговорам. Он напомнил им о швейцарской традиции диалога", - сообщили в МИД.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
