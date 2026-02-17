Рейтинг@Mail.ru
Пауэлл провел в Женеве встречу с Уиткоффом и Дрисколлом, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2026
16:08 17.02.2026 (обновлено: 16:19 17.02.2026)
Пауэлл провел в Женеве встречу с Уиткоффом и Дрисколлом, сообщил источник
в мире
переговоры по украине в женеве — 2026
мирный план сша по украине
стив уиткофф
кир стармер
женева (город)
сша
великобритания
в мире, переговоры по украине в женеве — 2026, мирный план сша по украине, стив уиткофф, кир стармер, женева (город), сша, великобритания
В мире, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Кир Стармер, Женева (город), США, Великобритания
Пауэлл провел в Женеве встречу с Уиткоффом и Дрисколлом, сообщил источник

Советник по безопасности Стармера в Женеве встретился с Уиткоффом и Дрисколлом

© AP Photo / LEFTERIS PITARAKISДжонатан Пауэлл
Джонатан Пауэлл - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / LEFTERIS PITARAKIS
Джонатан Пауэлл. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в Женеве провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Он встретился с Уиткоффом сегодня за завтраком. На встрече также присутствовал Дрисколл", - сообщил собеседник агентства.
Многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву в понедельник и остановилась в отеле InterContinental, где проходят переговоры России, США и Украины. Ее возглавляет Пауэлл.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
 
