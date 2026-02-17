Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл, кто возглавляет делегацию Великобритании в Женеве
15:51 17.02.2026 (обновлено: 15:56 17.02.2026)
Источник раскрыл, кто возглавляет делегацию Великобритании в Женеве
Источник раскрыл, кто возглавляет делегацию Великобритании в Женеве

Делегацию Великобритании в Женеве возглавляет советник по безопасности Пауэлл

© Getty Images / Leon NealСоветник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл
Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Делегацию Великобритании в Женеве возглавляет советник по безопасности премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Делегацию возглавляет советник по безопасности Стармера Джонатан Пауэлл", - сообщил он.
Многочисленная делегация Великобритании остановилась в отеле InterContinental, где проходят переговоры России, США и Украины.
Кортеж у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российская делегация выехала из отеля в Женеве
В миреВеликобританияЖенева (город)РоссияКир Стармер
 
 
