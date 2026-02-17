Рейтинг@Mail.ru
13:11 17.02.2026
Журналисты собрались у отеля в Женеве, где пройдут переговоры по Украине
Журналисты собрались у отеля в Женеве, где пройдут переговоры по Украине
в мире, украина, женева (город), россия, дмитрий песков, владимир мединский, дональд трамп, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Журналисты собрались у отеля в Женеве, где пройдут переговоры по Украине

РИА Новости: журналисты собрались у отеля в Женеве в ожидании начала переговоров

© REUTERS / Pierre AlbouyПолицейский автомобиль у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Полицейский автомобиль у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Полицейский автомобиль у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Более двух десятков журналистов российских и зарубежных СМИ собрались у отеля InterContinental в Женеве, где, как ожидается, после 14.00 мск пройдут переговоры по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Представители прессы дежурят у входа в гостиницу с утра. На месте работают российские и зарубежные съемочные группы телеканалов, информагентств и печатных изданий.
При этом сотрудники службы безопасности и персонал отеля ограничивают доступ внутрь здания для представителей СМИ. Кроме того, охрана делает замечания журналистам, если те выходят за пределы временной палатки, установленной для работы прессы напротив гостиницы. Обстановка у отеля спокойная.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Песков рассказал, когда начнутся переговоры по Украине в Женеве
