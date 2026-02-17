Полицейский автомобиль у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины

Журналисты собрались у отеля в Женеве, где пройдут переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Более двух десятков журналистов российских и зарубежных СМИ собрались у отеля InterContinental в Женеве, где, как ожидается, после 14.00 мск пройдут переговоры по Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Представители прессы дежурят у входа в гостиницу с утра. На месте работают российские и зарубежные съемочные группы телеканалов, информагентств и печатных изданий.