Журналисты собрались у отеля в Женеве, где пройдут переговоры по Украине
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Более двух десятков журналистов российских и зарубежных СМИ собрались у отеля InterContinental в Женеве, где, как ожидается, после 14.00 мск пройдут переговоры по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Представители прессы дежурят у входа в гостиницу с утра. На месте работают российские и зарубежные съемочные группы телеканалов, информагентств и печатных изданий.
При этом сотрудники службы безопасности и персонал отеля ограничивают доступ внутрь здания для представителей СМИ. Кроме того, охрана делает замечания журналистам, если те выходят за пределы временной палатки, установленной для работы прессы напротив гостиницы. Обстановка у отеля спокойная.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине
продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве
возглавляет помощник президента Владимир Мединский
. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф
и зять американского лидера Джаред Кушнер
будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.