Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной - РИА Новости, 17.02.2026
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной
Ситуация вокруг отеля InterContinental, который, как ожидается, примет позднее переговоры между Россией, США и Украиной, спокойная, у входа дежурит дипполиция...
2026-02-17T10:24:00+03:00
2026-02-17T10:24:00+03:00
2026-02-17T10:32:00+03:00
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной
РИА Новости: ситуация у отеля Женевы, где пройдет встреча по Украине, спокойная