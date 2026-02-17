Рейтинг@Mail.ru
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 17.02.2026 (обновлено: 10:32 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zheneva-2074881203.html
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной - РИА Новости, 17.02.2026
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной
Ситуация вокруг отеля InterContinental, который, как ожидается, примет позднее переговоры между Россией, США и Украиной, спокойная, у входа дежурит дипполиция... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:24:00+03:00
2026-02-17T10:32:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
сша
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074786260_0:165:3111:1915_1920x0_80_0_0_90e73927f9c3d870f8a644f0e1f4cd71.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074827172.html
россия
женева (город)
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074786260_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6d3c332cf3637cb3968a35ae2f383c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), сша, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, оон, мирный план сша по украине, украина, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Женева (город), США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, ООН, Мирный план США по Украине, Украина, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Ситуация у отеля, где пройдет встреча по Украине, остается спокойной

РИА Новости: ситуация у отеля Женевы, где пройдет встреча по Украине, спокойная

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг отеля InterContinental, который, как ожидается, примет позднее переговоры между Россией, США и Украиной, спокойная, у входа дежурит дипполиция Женевы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обстановка вокруг отеля InterContinental, расположенного рядом со штаб-квартирой ООН в Женеве и Постоянным представительством России при ООН, остаётся очень спокойной. Движения делегаций не наблюдается, дополнительного усиления полиции нет.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
У входа в отель с понедельника дежурят двое сотрудников дипломатической полиции Женевы, которые ограничивают доступ журналистов.
Присутствуют лишь около десяти представителей СМИ, поскольку переговоры ещё не начались.
Прямо напротив входа для журналистов установлена палатка, чтобы они могли развернуть камеры и не промокнуть под дождём, который сейчас идёт в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Вчера, 01:24
 
В миреРоссияЖенева (город)СШАДмитрий ПесковВладимир МединскийМихаил ГалузинООНМирный план США по УкраинеУкраинаПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала