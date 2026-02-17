Рейтинг@Mail.ru
09:58 17.02.2026 (обновлено: 10:32 17.02.2026)
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, прибыл в Женеву, где пройдет очередной раунд переговоров по Украине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Бизнес-джет Bombardier Global 7500 приземлился в аэропорту Женевы в 9:55 по мск.
Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие в переговорах в Женеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждения по Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Предыдущий раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Российская делегация во главе с Мединским приехала в отель перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
