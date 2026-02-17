https://ria.ru/20260217/zheneva-2074874140.html
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву - РИА Новости, 17.02.2026
Самолет Уиткоффа прибыл в Женеву
Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, прибыл в Женеву, где пройдет очередной раунд переговоров... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:58:00+03:00
2026-02-17T09:58:00+03:00
2026-02-17T10:32:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
украина
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074864172.html
РИА Новости: самолет Уиткоффа прибыл в Женеву, где пройдут переговоры по Украине