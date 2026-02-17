Рейтинг@Mail.ru
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности
09:56 17.02.2026 (обновлено: 10:03 17.02.2026)
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева, Швейцария
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Женева, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Усилены меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации, прибывшие на трехсторонние переговоры Россия-США-Украина по урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
У входа в отель дежурит полиция и охрана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Женева (город)В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийСШАМихаил ГалузинПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
