https://ria.ru/20260217/zheneva-2074873833.html
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности - РИА Новости, 17.02.2026
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности
Усилены меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации, прибывшие на трехсторонние переговоры... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:56:00+03:00
2026-02-17T09:56:00+03:00
2026-02-17T10:03:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
дмитрий песков
владимир мединский
сша
михаил галузин
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a6714c0419e598da0886c573722257a.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd99607b0f1079e9d0743cc4e98d3b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), в мире, россия, дмитрий песков, владимир мединский, сша, михаил галузин, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, США, Михаил Галузин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В отеле в Женеве, куда приехала делегация России, усилили меры безопасности
РИА Новости: в отеле в Женеве, где находится делегация РФ, усилили безопасность