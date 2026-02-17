Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах с Россией и Украиной, а также в отдельной встрече с представителями Ирана, сообщает журналист портала Axios Барак Равид.
"Посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в ядерных переговорах с Ираном и российско-украинских мирных переговорах", — написал он в соцсети X.
Встреча по Украине будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Киева.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
