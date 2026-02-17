Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры - РИА Новости, 17.02.2026
01:24 17.02.2026 (обновлено: 01:28 17.02.2026)
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры - РИА Новости, 17.02.2026
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры
Члены украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, пройдут переговоры с Россией и США, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2026
переговоры по украине в женеве — 2026, женева (город), россия, сша, мирный план сша по украине, в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, андрей гнатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон, совет национальной безопасности и обороны украины
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Женева (город), Россия, США, Мирный план США по Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

Члены украинской делегации прибыли в отель в Женеве, где пройдут переговоры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Члены украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, пройдут переговоры с Россией и США, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кортеж из трёх автомобилей остановился у входа в отель InterContinental, расположенный рядом со штаб-квартирой ООН в Женеве.
00:30
Кортеж сопровождали сотрудники дипломатической полиции города.
Делегация численностью около десяти человек вышла из автомобилей и оперативно прошла в здание отеля без вещей.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В её состав также входят секретарь СНБО Рустам Умеров, Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Вчера, 21:44
 
