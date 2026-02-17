https://ria.ru/20260217/zheneva-2074827334.html
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры - РИА Новости, 17.02.2026
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры
Члены украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где, как ожидается, пройдут переговоры с Россией и США, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:24:00+03:00
2026-02-17T01:24:00+03:00
2026-02-17T01:28:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
россия
сша
мирный план сша по украине
в мире
украина
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074806314_0:805:2048:1957_1920x0_80_0_0_f2e9aecb1ec7f7fa55f862af4f84707f.jpg
https://ria.ru/20260217/karasin-2074824147.html
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074809746.html
женева (город)
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074806314_0:484:2048:2020_1920x0_80_0_0_f6be4d0f7929bd5f4fb8fcdd6830356d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры по украине в женеве — 2026, женева (город), россия, сша, мирный план сша по украине, в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, андрей гнатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон, совет национальной безопасности и обороны украины
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Женева (город), Россия, США, Мирный план США по Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украинская делегация прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры
Члены украинской делегации прибыли в отель в Женеве, где пройдут переговоры