18:16 17.02.2026
2026
Новости
В Швеции мужчину подозревают в продаже жены 120 мужчинам

© AP Photo / Sergei GritsПолиция в Швеции
© AP Photo / Sergei Grits
Полиция в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шведская прокуратура подозревает мужчину в продаже его супруги 120 мужчинам и принуждении ее к проституции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокурора.
"Мужчина на севере Швеции подозревается в эксплуатации своей жены и продаже секса с ней не менее 120 мужчинам", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, 60-летний мужчина находится под стражей с октября, в марте ему будет предъявлено обвинение. По данным прокурора Иды Аннерстедт, ему грозит до двух до 10 лет лишения свободы по обвинению в сутенерстве.
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Сиднее мужчина напал с ножом на людей, убив одного и ранив двоих
Вчера, 15:48
 
