https://ria.ru/20260217/zhena-2075038010.html
В Швеции мужчину подозревают в продаже жены 120 мужчинам
В Швеции мужчину подозревают в продаже жены 120 мужчинам - РИА Новости, 17.02.2026
В Швеции мужчину подозревают в продаже жены 120 мужчинам
Шведская прокуратура подозревает мужчину в продаже его супруги 120 мужчинам и принуждении ее к проституции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:16:00+03:00
2026-02-17T18:16:00+03:00
2026-02-17T18:16:00+03:00
в мире
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997463689_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_2b75eaade41ebd212c4341b6d5dd06f3.jpg
https://ria.ru/20260217/avstraliya-2074981152.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997463689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc2163eab8991057c7d7f577422812f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция
В Швеции мужчину подозревают в продаже жены 120 мужчинам
AP: мужчину в Швеции подозревают в продаже жены 120 мужчинам