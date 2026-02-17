Рейтинг@Mail.ru
Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075077607.html
Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом
Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом
Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что на Украине возможно проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:31:00+03:00
2026-02-17T23:31:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_cc7e5b7d4cd3df893a9a541cb11c29fa.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075075765.html
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075075145.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdbe8483e096b9e0a59fcce741e0c4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом

Зеленский допустил проведение выборов на Украине одновременно с референдумом

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что на Украине возможно проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
Вчера, 23:10
"Зеленский заявил, что ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы будут проведены одновременно с референдумом", — приводит издание его слова.
Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение об окончании украинского конфликта должно быть вынесено на референдум на Украине.
Как отмечает портал, Зеленский ранее заявлял о намерении уйти из политики после завершения конфликта, однако в новом интервью допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Ему конец". В Сети набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине
Вчера, 23:06
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала