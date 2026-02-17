Рейтинг@Mail.ru
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 17.02.2026 (обновлено: 23:23 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075076166.html
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения
Владимир Зеленский продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения, утверждая, что именно это поддержат украинцы в ходе референдума. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:16:00+03:00
2026-02-17T23:23:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_6d8ced47dd6414b03ad3d17a6963e944.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075075765.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071982884_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_a3dd5ddcf05b166e594e76fce6e2b2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения

Axios: Зеленский выступает за остановку конфликта по линии соприкосновения

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения, утверждая, что именно это поддержат украинцы в ходе референдума.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
"Я думаю, что если мы в документе... если мы остановимся на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - сказал Зеленский в интервью изданию Axios.
Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение об окончании украинского конфликта должно быть вынесено на референдум на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Как обратил внимание глава МИД РФ, сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
Вчера, 23:10
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала