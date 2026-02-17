Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение об окончании украинского конфликта должно быть вынесено на референдум на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Как обратил внимание глава МИД РФ, сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.