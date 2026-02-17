https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075076166.html
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский настаивает на остановке конфликта по линии соприкосновения
Владимир Зеленский продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения, утверждая, что именно это поддержат украинцы в ходе референдума. РИА Новости, 17.02.2026
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения, утверждая, что именно это поддержат украинцы в ходе референдума.
Новый раунд переговоров между РФ
, США
и Украиной
проходит в Женеве
17-18 февраля.
"Я думаю, что если мы в документе... если мы остановимся на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - сказал Зеленский
в интервью изданию Axios
.
Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение об окончании украинского конфликта должно быть вынесено на референдум на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Как обратил внимание глава МИД РФ, сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.