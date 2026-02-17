Рейтинг@Mail.ru
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
23:10 17.02.2026
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве

Axios: Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер определили для него ориентир

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер указали ему, что Россия действительно хочет завершить конфликт на Украине, исходя из этого ему необходимо координироваться со своей переговорной группой накануне переговоров, сообщает портал Axios.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
"Зеленский заявил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали ему, что Россия действительно хочет завершить конфликт и что ему следует координироваться с собственной переговорной группой, исходя из этого, накануне переговоров", - сообщает портал.
По данным Axios, Зеленский отметил, что контакты между военными представителями сторон в Абу-Даби оказались более результативными, чем политический диалог. По его словам, участники в целом согласились с предложенным США механизмом мониторинга возможного прекращения огня с использованием беспилотников, если соответствующее соглашение будет достигнуто.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский утверждает, что украинцы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса
Вчера, 22:57
 
