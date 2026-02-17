https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075075765.html
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер указали ему, что Россия действительно хочет... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:10:00+03:00
2026-02-17T23:10:00+03:00
2026-02-17T23:10:00+03:00
в мире
сша
россия
женева (город)
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_0c779388477fedce8abe8cee40ec412e.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2075073973.html
сша
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, женева (город), стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Женева (город), Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами в Женеве
Axios: Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер определили для него ориентир