"Ему конец". В Сети набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине
23:06 17.02.2026
23:06 17.02.2026
"Ему конец". В Сети набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине
Читатели газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского после ареста бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко в рамках дела о... РИА Новости, 17.02.2026
"Ему конец". В Сети набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского после ареста бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко в рамках дела о коррупции.
"Именно поэтому там и должны пройти выборы. Как можно доверять Зеленскому новые средства? Эпоха Джо Байдена и бесконечных денежных вливаний закончилась", заявил один из комментаторов.
"И это те самые люди, которых европейские налогоплательщики продолжают осыпать миллиардами. Этому пора положить конец", отметил другой.
"Ну конечно, Зеленский был не в курсе. Нельзя же требовать от президента, чтобы он знал, чем занимается его кабинет министров. Ведь за бюджетами-то не уследишь", — сыронизировал третий
"Здесь вообще никто не удивлен. Поражает другое: что на Украине так мало людей реально обвиняют в мошенничестве или коррупции — на данном этапе это явление выглядит просто повальным", — заключил еще один читатель.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 февраля заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере украинской энергетики".
НАБУ 10 ноября 2025 года сообщило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
