Рейтинг@Mail.ru
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074981864.html
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве
Терпение США постепенно заканчивается из-за отказа Владимира Зеленского режима идти на уступки для завершения конфликта на Украине, считает британский журналист РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:52:00+03:00
2026-02-17T15:52:00+03:00
в мире
украина
швейцария
женева (город)
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260217/vstrecha-2074911204.html
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074966919.html
украина
швейцария
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, женева (город), владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Швейцария, Женева (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве

Журналист Раттанси: Трамп начинает терять терпение по отношению к Зеленскому

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Терпение США постепенно заканчивается из-за отказа Владимира Зеленского режима идти на уступки для завершения конфликта на Украине, считает британский журналист Афшин Раттанси. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
Так журналист отреагировал на призыв главы Белого дома Дональда Трампа к Украине быстрее сеть за стол переговоров.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
Вчера, 11:36
"Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Зеленский по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России…" — написал он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Киева.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Журналист у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 14:54
 
В миреУкраинаШвейцарияЖенева (город)Владимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала