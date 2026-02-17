МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Терпение США постепенно заканчивается из-за отказа Владимира Зеленского режима идти на уступки для завершения конфликта на Украине, считает британский журналист Афшин Раттанси. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
Так журналист отреагировал на призыв главы Белого дома Дональда Трампа к Украине быстрее сеть за стол переговоров.
"Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Зеленский по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России…" — написал он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Киева.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.