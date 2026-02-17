Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 17.02.2026 (обновлено: 17:00 17.02.2026)
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия
Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия

Зеленский заявил о массированном ударе ВС России по энергетике Украины

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он заявил в Telegram-канале.
"Было использовано почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, включая баллистику", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Вчера, 09:07
Зеленский также заявил, что были поражены цели в 12 украинских регионах.
Российская армия 17 февраля нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ. Как уточнили в Минобороны, бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 дрона самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Вчера, 01:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
