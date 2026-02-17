Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он заявил в Telegram-канале.

"Было использовано почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, включая баллистику", — написал он.

Зеленский также заявил, что были поражены цели в 12 украинских регионах.

Российская армия 17 февраля нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ . Как уточнили в Минобороны, бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности.

В свою очередь, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 дрона самолетного типа.