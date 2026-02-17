https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074961552.html
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский заявил о сложной обстановке после российского удара возмездия
Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2026
украина
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он заявил в Telegram-канале.
"Было использовано почти 400 дронов и 29 ракет различных типов, включая баллистику", — написал он.
Зеленский также заявил, что были поражены цели в 12 украинских регионах.
Российская армия 17 февраля нанесла удар возмездия по украинским оборонным предприятиям и энергетической инфраструктуре, которой пользуются ВСУ
. Как уточнили в Минобороны, бойцы применили дроны и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 334 дрона самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины
, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.