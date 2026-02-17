https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074914247.html
Зеленский начал угрожать России в первый день переговоров в Женеве
Владимир Зеленский начал грозить Москве санкциями в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта. РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский начал угрожать России в первый день переговоров в Женеве
