Зеленский начал угрожать России в первый день переговоров в Женеве
11:47 17.02.2026 (обновлено: 14:00 17.02.2026)
Зеленский начал угрожать России в первый день переговоров в Женеве
Владимир Зеленский начал грозить Москве санкциями в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
женева (город)
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, женева (город)
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Женева (город)
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский начал грозить Москве санкциями в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.
Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
"Сила давления на Россию — сила санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
Вчера, 09:07
 
