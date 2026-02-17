Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, о чем Россия и Украина практически договорились в ОАЭ - РИА Новости, 17.02.2026
23:49 17.02.2026
Зеленский рассказал, о чем Россия и Украина практически договорились в ОАЭ
Зеленский рассказал, о чем Россия и Украина практически договорились в ОАЭ
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир мединский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир мединский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал, о чем Россия и Украина практически договорились в ОАЭ

Зеленский: Москва и Киев в целом договорились о мониторинге прекращения огня

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью порталу Axios выступил с утверждением, что Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби "в целом договорились" о механизме мониторинга под руководством Соединенных Штатов в случае установления режима прекращения огня.
"Стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня под руководством Соединенных Штатов с использованием дронов, если прекращение огня будет достигнуто", - пишет портал, ссылаясь на слова Зеленского.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве
Вчера, 22:23
Также, по утверждению портала, Украина хочет привлечь к этому процессу европейские страны, однако Россия выступает против.
В Женеве во вторник завершился первый день переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Они продолжатся в среду. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате. После переговоров участвовавший в них спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что стороны обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом
Вчера, 23:31
 
