Зеленский рассказал, о чем Россия и Украина практически договорились в ОАЭ

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью порталу Axios выступил с утверждением, что Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби "в целом договорились" о механизме мониторинга под руководством Соединенных Штатов в случае установления режима прекращения огня.
"Стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня под руководством Соединенных Штатов с использованием дронов, если прекращение огня будет достигнуто", - пишет портал, ссылаясь на слова Зеленского.
В Женеве во вторник завершился первый день переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Они продолжатся в среду. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате. После переговоров участвовавший в них спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что стороны обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий.