23:08 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/zelenskij-2075075458.html
Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать Украине мир с Россией
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
джаред кушнер
мирный план сша по украине
стив уиткофф
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джаред кушнер, мирный план сша по украине, стив уиткофф
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios во вторник, что якобы посоветовал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не навязывать Украине "неудачное" мирное соглашение с Россией.
"Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира (с Россией – ред.), которое его собственный народ воспримет как "неудачную историю", - пишет Axios.
В одном из своих интервью в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского торгашом за его поведение в переговорном процессе по урегулированию на Украине.
Во вторник в Женеве завершились трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США, на которых обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине. Как ожидается, переговоры в Женеве продолжатся в среду, 18 февраля. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Ему конец". В Сети набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине
