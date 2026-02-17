https://ria.ru/20260217/zelenskij-2075075458.html
Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать Украине мир с Россией
Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать Украине мир с Россией
Владимир Зеленский заявил в интервью порталу Axios во вторник, что якобы посоветовал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера... РИА Новости, 17.02.2026
Axios: Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать Украине мир с Россией