Защита обжаловала арест экс-главы совета директоров Fesco
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова обжаловала его арест по делу о растрате 885 миллионов рублей, свидетельствую данные Мещанского суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Жалоба поступила в инстанцию в понедельник.
Мещанский суд на прошлой неделе арестовал Северилова до 12 апреля. Свою вину он не признает.
Также под стражу отправили замглавы транспортной группы Fesco
Бориса Иванова.
Как сообщали в следственном департаменте МВД РФ
, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, следствие устанавливает их местоположение.