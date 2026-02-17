Защита обжаловала арест экс-главы совета директоров Fesco

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова обжаловала его арест по делу о растрате 885 миллионов рублей, свидетельствую данные Мещанского суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Жалоба поступила в инстанцию в понедельник.

Мещанский суд на прошлой неделе арестовал Северилова до 12 апреля. Свою вину он не признает.

Также под стражу отправили замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова.

Как сообщали в следственном департаменте МВД РФ , фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.