Защита обжаловала арест экс-главы совета директоров Fesco - РИА Новости, 17.02.2026
11:49 17.02.2026
Защита обжаловала арест экс-главы совета директоров Fesco
Андрей Северилов. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова обжаловала его арест по делу о растрате 885 миллионов рублей, свидетельствую данные Мещанского суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Жалоба поступила в инстанцию в понедельник.
Стенд компании FESCO - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Появились новые подробности в деле FESCO
12 февраля, 20:02
Мещанский суд на прошлой неделе арестовал Северилова до 12 апреля. Свою вину он не признает.
Также под стражу отправили замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова.
Как сообщали в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании. По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, следствие устанавливает их местоположение.
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд оставил в СИЗО депутата ДНР Бондаренко, обвиняемую в растрате
21 января, 11:13
 
