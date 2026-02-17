https://ria.ru/20260217/zapad-2074920659.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:06:00+03:00
2026-02-17T12:06:00+03:00
2026-02-17T12:10:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
