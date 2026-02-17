Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и шесть складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.