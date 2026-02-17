Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 17.02.2026 (обновлено: 12:10 17.02.2026)
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской... РИА Новости, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и шесть складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Ковшаровка, Новоосиново Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
