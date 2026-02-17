Патрушев объяснил, о чем говорят атаки Запада на российские торговые суда

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пиратские атаки на российские торговые суда говорят о том, что Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Пиратские по сути атаки на российскую морскую торговлю говорят о том, что западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики – внешней торговле, хотят ее парализовать", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.