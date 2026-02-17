Захарова предложила Польше альтернативу репарациям

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Польше в качестве репараций видео оперы "Иван Сусанин". Об этом она заявила в комментарии РБК.
"В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы "Иван Сусанин", — сказала Захарова.
Издание Financial Times писало, что Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства". При этом польские политики неоднократно выступали с идеей потребовать деньги у России. Ее поддержал экс-президент страны Анджей Дуда, а в МИД республики сообщили, что проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребуют возместить ущерб.
В Москве эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли "оголтелой русофобией" и "нездравым политическим экстремизмом".
